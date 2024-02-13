الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل متهما بهتك عرض فتاة فى الوايلى للجنايات

متهم
متهم

أمرت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة متهم لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة بمنطقة الوايلي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "م. ا" عاطل هتك عرض ك.م أثناء استقلالها معه الـ«توك توك» خاصته لتوصيلها إلى إحدى الأسواق بدائرة قسم شرطة الوايلي.

كان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة فتاه تتهم سائق توك توك بهتك عرضها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة الوايلي الجزئية هتك عرض منطقة الوايلى أمر الإحالة

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