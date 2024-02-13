الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق مصنع أخشاب بمصر القديمة

حريق مصنع
حريق مصنع

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في مصنع أخشاب للوقوف على أسباب الحريق وفحص الخسائر والتليفات.

 

كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

كان نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل مصنع أخشاب، مكون من طابق أرضي بمنطقة عزبة خيرالله بمصر القديمة.

 

تلقت قوات الحماية المدنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مصنع أخشاب مكون من طابق أرضي بمنطقة عزبة خيرالله بمصر القديمة، دون وقوع أي إصابات.


على الفور هرع عدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة وتمت السيطرة على الحريق.

الحريق مصنع أخشاب المعمل الجنائي الحماية المدنية

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