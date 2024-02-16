أوهمهن بالعمل فى السينما.. كواليس التحقيق فى استدراج الفتيات لمكتب كاسينج

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة تفاصيل استدراج الفتيات لمكتب "كاستينج" بحجة تأهيلهن للعمل في السينما والتليفزيون.

وتبين من التحقيقات أن نشاط المكتب غير المرخص تم الكشف عنه بعد ورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بقيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة مكتب «كاستينج دون ترخيص» بمحافظة الجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية «بدون ترخيص» بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض على المدير المسئول بالمكتب، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط استوديو تصوير بداخله هارد ديسك، كاميرا ديجيتال

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسؤول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.