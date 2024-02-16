سجن النسا.. مصادر تكشف مصير التيك توكر سوزى الأردنية بعد ضبطها

تصدرت التيك توكر سوزي الأردنية مواقع التواصل الاجتماعي عقب إلقاء القبض عليها بسبب ترند "الشارع اللي وراه" وسبها والدها بالفاظ بذيئة في بث مباشر “لايف” عبر صفحتها الشخصية.

وقالت نهى الجندي، المحامية، إن ما صدر من الفتاة في اللايف الذي بثته عبر صفحتها الشخصية من إهانة لوالدها وتعدٍ على قيم المجتمع يعاقب عليه طبقا لقانون العقوبات، حيث تنص المادة 25 من القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

كما يعاقب القانون على منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، بما ينتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.

كما تنص المادة 26 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة التيك توك "سوزى الأردنية" بمنطقة الساحل، لتعديها على قيم المجتمع.

وتقدم مجموعة من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضد التيك توكر، نتيجة إنشائها وبثها فيديوهات يعتبرها المبلغون "خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع" وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدمها، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية.