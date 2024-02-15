الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على فتاة التيك توك سوزي الأردنية بمنطقة الساحل

فتاة التيك توك سوزي
فتاة التيك توك سوزي الأردنية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة التيك توك "سوزى الأردنية" بمنطقة الساحل، لتعديها على قيم المجتمع.

تقدم مجموعة من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضد بعض التيك توكر، نتيجة إنشائهما وبثهما فيديوهات يعتبرها المبلغون "خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع" وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدمها، لأنها نشرت بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية.

والتيك توكر سوزي أيمن الشهيرة بـ"ـسوزي الأردنية" ترند جوجل ومواقع التواصل خلال الأسابيع الماضية بعد نشرها بثا مباشرا "لايف" خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة.

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