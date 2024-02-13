التحقيق مع 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تجري الجهات المختصة، تحقيقات موسعة مع 5 متهمين غسلوا حوالي 50 مليون جنيه من حصيلة حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، عقب محاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال.

وكشفت جهات التحقيق عن أن الخمسة متهمين قاموا بالإتجار في المواد المخدرة، وحققوا منها أرباح طائلة وصلت 50 ملايين جنيه، وقرروا غسل تلك الأموال لمحاولة إصباغها الصبغة الشرعية.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين قد لجأول إلى أساليب مختلفة ضمن محاولاتهم إخفاء أنشطتهم غير المشروعة وهي شراء شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات.

وتبين قيام المتهمين بإجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه.

وألقت أجهزة الأمن القبض علي 5 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة مبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا)، من تجارة المخدرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.