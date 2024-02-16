التحقيق مع المتهم بالتحرش بموظفة بإحدى الشركات فى الدقى

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع عامل بوفيه يعمل في إحدى الشركات، لاتهامه بالتحرش بإحدى الموظفات داخل مقر الشركة في الدقي.

وتلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بواقعة تعرض موظفة داخل شركة سياحية لحالة من التحرش.

وفور تلقي البلاغ، هرعت قوة أمنية إلى مكان الحادث للتحقيق في الواقعة، حسب التحقيقات الأولية، فقد أكدت الموظفة تعرضها للتحرش من قبل عامل بوفيه داخل مقر العمل، حيث قام بلمس مؤخرتها بشكل متعمد، وتم تأكيد صحة الاتهام بعد فحص كاميرات المراقبة في المكان، مما أدى إلى اعتقال المتهم على الفور.