الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع المتهم بالتحرش بموظفة بإحدى الشركات فى الدقى

ضبط متهم
ضبط متهم

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع عامل بوفيه يعمل في إحدى الشركات، لاتهامه بالتحرش بإحدى الموظفات داخل مقر الشركة في الدقي.

وتلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بواقعة تعرض موظفة داخل شركة سياحية لحالة من التحرش.

وفور تلقي البلاغ، هرعت قوة أمنية إلى مكان الحادث للتحقيق في الواقعة، حسب التحقيقات الأولية، فقد أكدت الموظفة تعرضها للتحرش من قبل عامل بوفيه داخل مقر العمل، حيث قام بلمس مؤخرتها بشكل متعمد، وتم تأكيد صحة الاتهام بعد فحص كاميرات المراقبة في المكان، مما أدى إلى اعتقال المتهم على الفور.

عامل بوفيه التحقيق مع عامل بوفيه التحرش الدقي قسم شرطة الدقي أمن الجيزة موظفة شركة سياحية

مواد متعلقة

أوهمهن بالعمل فى السينما.. كواليس التحقيق فى استدراج الفتيات لمكتب كاستينج

التحقيق مع 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

التحقيق في حريق شقة سكنية بالوراق

بسبب أكياس القمامة.. التحقيق في مقتل صاحب محل خلال مشاجرة غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل جلسة "كولر" مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

عيار 21 بـ3635.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

سوزى الأردنية.. تطورات القبض على البلوجر المتهمة بسب والدها

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى