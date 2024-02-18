أشرف سنجر: موقف مصر دقيق وواضح ومحدد من القضية الفلسطينية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وماكرون يحذران من خطورة أي تصعيد عسكري في رفح وتوسع الصراع إقليميا، حيث إن فرنسا في قلب أوروبا دولة مركزية مهمة تفهم الشرق الأوسط جيدًا.

وأضاف الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن موقف مصر ثابت ومحدد، وتواصل الدولة تقديم المساعدات الإنسانية ونقل المصابين لتلقي العلاج، كما أن موقف الدولة دقيق وواضح ومحدد من القضية الفلسطينية ونحن أمام توغل على شعب مأزوم.

قصف الاحتلال الإسرائيلى مدينة رفح الفلسطينية مخالف للقوانين الدولية

وأوضح خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية مخالف للقوانين الدولية، وإسرائيل تنتهتك الإنسانية، ولا تحترم الأديان، منوها بأن مصر تبذل جهودا مكثفة لدعم القضية الفلسطينية، وتواصل تقديم المساعدات عبر معبر رفح.