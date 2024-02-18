الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أشرف سنجر: موقف مصر دقيق وواضح ومحدد من القضية الفلسطينية

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وماكرون يحذران من خطورة أي تصعيد عسكري في رفح وتوسع الصراع إقليميا، حيث إن فرنسا في قلب أوروبا دولة مركزية مهمة تفهم الشرق الأوسط جيدًا. 

وأضاف الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن موقف مصر ثابت ومحدد، وتواصل الدولة تقديم المساعدات الإنسانية ونقل المصابين لتلقي العلاج، كما أن موقف الدولة دقيق وواضح ومحدد من القضية الفلسطينية ونحن أمام توغل على شعب مأزوم.

قصف الاحتلال الإسرائيلى مدينة رفح الفلسطينية مخالف للقوانين الدولية

وأوضح خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية مخالف للقوانين الدولية، وإسرائيل تنتهتك الإنسانية، ولا تحترم الأديان، منوها بأن مصر تبذل جهودا مكثفة لدعم القضية الفلسطينية، وتواصل تقديم المساعدات عبر معبر رفح.

الدكتور أشرف سنجر لقطاع أخبار المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رفح الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

أستاذ مناعة يحذر من حقنة البرد: "تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى" (فيديو)

فلسطين تطالب بتطبيق آليات عمل دولية تلزم إسرائيل بحماية المدنيين فى غزة

التحالف الوطنى: توزيع 5 ملايين كرتونة ومليون كيلو لحم فى رمضان

شكرى يحذر من مخاطر أى اجتياح إسرائيلى لرفح الفلسطينية: "يوسع دائرة الصراع"

أستاذ مناخ: مصر تبذل جهدًا لتقليل تأثير التغيرات المناخية على الشعب

أستاذ صحة عامة: المبادرات الرئاسية الصحية حققت إنجازًا كبيرًا

خبير سياحى: سياحة اليخوت غنية وتوفر عائدًا كبيرًا

استشارى علم النفس تقدم روشتة لتنظيم المذاكرة وإدارة توتر الطلاب

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

"عودة الملك".. صحف بريطانيا تعلق على تألق محمد صلاح أمام برينتفورد

تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات