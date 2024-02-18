الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير علاقات دولية: قارة إفريقيا أصبحت ساحة للسباق الاقتصادي العالمي

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن العلاقات العربية الإفريقية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تعتبر مصر جسرًا لتفعيل وتطوير العلاقات بينهما.

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر استطاعت ترسيخ أسس جديدة لإدارة العلاقات الدولية الإفريقية القائمة على مفهوم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، بمعنى أن كلا منها لديه ما يعطيه للجانب الآخر، ما يعود بالنفع على الجانبين.

خبير دولي: العلاقات العربية الإفريقية شهدت طفرة كبيرة

وأشار الخبير الدولي، إلى أن إفريقيا تمثل الآن ساحة للسباق والتنافس الدولي، وكل الدول المتقدمة تتسابق على إقامة علاقات قوية مع إفريقيا، وهذا دليل على أن إفريقيا مستقبل العالم اقتصاديا.

خبير دولى العلاقات العربية الأفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات الدولية أفريقيا

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