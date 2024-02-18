"إكسترا نيوز" ترصد الإقبال الكبير من المواطنين على معارض "أهلا رمضان" (فيديو)

تشهد معارض "أهلا رمضان" إقبالا كبيرا جدا في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث توفر المعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ما جعل المواطنون يتجهون لشراء ما يحتاجونه في المنافذ بسبب جشع بعض التجار وزيادة الأسعار بالخارج.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز مزايا معارض أهلا رمضان، على النحو التالي:

_تنتشر معارض أهلا مضان بحد أدنى 3 معارض في كل محافظة.

_تشهد إنشاء شوادر وضخ سيارات متنقلة في الشوارع.

_يتوافر بها كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز.

_توفر كميات من البيض والدواجن ومشتقات الألبان والمكرونة وغيرها.

_تقدم المعارض تخفيضات على السلع تصل لـ 30 %.

_تشهد معارض أهلا رمضان في كل عام إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

_رفعت الحكومة معدلات ضخ السلع الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين.