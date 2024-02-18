الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الزراعة: التغيرات المناخية لها عامل إيجابي لزيادة الصادرات الزراعية المصرية

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية لها تأثيرات كبيرة على كل دول العالم، وهذه التأثيرات كان لها عامل إيجابي لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة في الموالح، وأصبحت أكبر مصدر للموالح في العالم.

وأضاف محمد فهيم، خلال مداخلة له عبر فضائية "dmc"، أن التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على النباتات، خاصة في موعد الإنتاج، مؤكدا أن الدولة عملت على استنباط أصناف جديدة للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، والذي تم استنباط 17 نوعا منه.

الخطوات التي تتخذها الدولة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن منظمة "الفاو" أكدت أن أصناف الأرز المستنبطة في مصر، تعطي 4 أطنان للفدان، وتتصدر دول العالم في الإنتاجية.

فضائية DMC التغيرات المناخية تغير المناخ النباتات الزراعية المصرية للموالح

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد الإقبال الكبير من المواطنين على معارض "أهلا رمضان" (فيديو)

خبير علاقات دولية: قارة إفريقيا أصبحت ساحة للسباق الاقتصادي العالمي

خبيرة اقتصادية: المنصات الإلكترونية للاستثمار فى مصر شهدت تحسنًا كبيرًا

خبير اقتصادى عن معارض "أهلًا رمضان": الدولة لا تستهدف الإضرار بالتجار

أشرف سنجر: موقف مصر دقيق وواضح ومحدد من القضية الفلسطينية

أستاذ مناعة يحذر من حقنة البرد: "تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى" (فيديو)

فلسطين تطالب بتطبيق آليات عمل دولية تلزم إسرائيل بحماية المدنيين فى غزة

التحالف الوطنى: توزيع 5 ملايين كرتونة ومليون كيلو لحم فى رمضان

الأكثر قراءة

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ضبط 159 قضية اتجار فى العملة بـ85 مليون جنيه خلال أسبوع

أكبر انتصار لبوتين.. روسيا تقترب من هدفها الاستراتيجي في معركة أوكرانيا

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين