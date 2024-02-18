الزراعة: التغيرات المناخية لها عامل إيجابي لزيادة الصادرات الزراعية المصرية

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية لها تأثيرات كبيرة على كل دول العالم، وهذه التأثيرات كان لها عامل إيجابي لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة في الموالح، وأصبحت أكبر مصدر للموالح في العالم.

وأضاف محمد فهيم، خلال مداخلة له عبر فضائية "dmc"، أن التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على النباتات، خاصة في موعد الإنتاج، مؤكدا أن الدولة عملت على استنباط أصناف جديدة للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، والذي تم استنباط 17 نوعا منه.

الخطوات التي تتخذها الدولة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن منظمة "الفاو" أكدت أن أصناف الأرز المستنبطة في مصر، تعطي 4 أطنان للفدان، وتتصدر دول العالم في الإنتاجية.