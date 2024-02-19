"ضغط وإحراج".. خبير في الشؤون الدولية: جلسات الاستماع داخل المحكمة الدولية لها تأثير على إسرائيل

قال الدكتور أسامة السعيد، الخبير في الشؤون الدولية، إن جلسات الاستماع داخل المحكمة الدولية لها تأثير علي إسرائيل حيث تمثل ضغط وإحراج لها إمام المجتمع الدولي، حتى وأن كان وأي المحكمة استشارى خاصة في هذا التوقيت التى تمارس فيه حكومة الاحتلال جريمة بحق الشعب الفلسطيني وتنفذ مخطط الإبادة الجماعية.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفيّة، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية سيكون في الدعوة مختلف تمامًا عن ما قدمته جنوب أفريقيا، وايضًا سيشكل ضغطا كبيرا وستمثل صفحة مختلفة عما معهود من قبل من محاكمات لإسرائيل التي لم تخضع يوما لهذه المحاكمات ولا تعترف يوما بالمحاكمات والقضاء الدولي لإجبارها الخضوع للشرعية الدولية.

أسامة السعيد: التحرك المصري أمام محكمة العدل سيكون فارقا

وأشار الخبير في الشؤون الدولية، إلي المحكمة الدولية تعتبر أعلي جهة قضائية في العالم، وفي حالة أنها تقر عدم شرعية هذا الاحتلال سيكون فارق وفي ضوء القانون الدولي، لأن القانون الدولي ينص على أن أي احتلال للأرض بعد عمل عسكري غير مشروع هو يعتبر احتلالا باطلا ويجب إنهاؤه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وحرب 67 كانت هجوما غير مبرر وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يعترف بالحروب الاستباقية.