الأحد 18 فبراير 2024
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الرقب: 6% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح.. وعمليات النزوح مستمرة

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إننا نقترب من نهاية الشهر الخامس من الحرب المشتعلة من قِبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي  ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وأعداد الشهداء تقترب من 29 ألف شهيد بالإضافة إلى 8 آلاف مفقود وأكثر من 70 ألف إصابة.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن أكثر من 6% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح، جميعًا نتابع عمليات النزوح الكبيرة حتى الآن في رفح، المنطقة التي أصبحت مكتظة بشكل كبير جدًا في مساحة لا تتجاوز 60 كيلومترًا، يقطنها 1.4 مليون نسمة.

آخر التطورات في غـزة مع استمرار الـعـدوان الإسـرائيلي ضد المدنيين

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك مخططًا من الاحتلال يحاول الهجوم على رفح الفلسطينية وأن يتم إجلاء السكان تجاه مناطق آمنة يقال إنها على البحر، لافتًا إلى أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس مع مظاهرة أهالي المحتجزين أكد خلاله أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، وهناك تنكر لكل حقوق الفلسطينيين، وانسداد للأفق السياسي بشكل كامل في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة.

استاذ العلوم السياسية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى الاحتلال رفح الفلسطينية

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