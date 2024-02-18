الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: قوات الاحتلال الإسرائيلى فشلت على كل المستويات سواء الاستخباراتى أو العسكرى

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لضرب رفح الفلسطينية التي أصبحت مكتظة الآن بحوالي مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، بمثابة ورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، بعد أن وضعت المقاومة شروطها للهدنة.

وأضاف كاتب صحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إخفاقات عديدة منيت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعدم تحقيق الأهداف التي وضعتها منذ بداية هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها فشل ذريع

وأوضح الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها فشل ذريع على كل المستويات، سواء على المستوى الاستخباراتي أو العسكري داخل قطاع غزة، ولم تحقق الأهداف التي وضعتها لهذه الحرب باستثناء استهداف المدنيين وقتل أكثر من 29 ألفا من المواطنين الفلسطينيين، معظم من النساء والأطفال، إلى جانب حوالى 69 ألف مصاب إصابات بالغة ولا يستطيعون العيش بسهولة. 

الكاتب الصحفي صلاح مغاوري الإحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية المقاومة الفلسطينية قطاع غزة

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