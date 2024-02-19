الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فيديو جراف.. مساندة مصر القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

فى إطار جهود دعم الشعب الفلسطينى على كل الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية، تترافع مصر، أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، أمام "محكمة العدل الدولية"، الأربعاء المقبل.

وذلك في إطار للتأكيد على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفضح ممارسات الاحتلال المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كما ستضع مصر كل دول العالم أمام مسئوليتها الأخلاقية تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية.
واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل مساندة مصر القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية:

-مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

-مصر ستسلط الضوء على ممارسات إسرائيل من سرقة وضم أراضى الفلسطينيين وبناء المستوطنات وتزويد المستوطنين بالسلاح والتهجير والقتل والإبادة الجماعية.

 

مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية 

-تقديم مذكرة للمحكمة حول ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية.

- تقديم مرافعة شفهية أمام التضامن تأكيد اختصاصها بنظر الرأي الاستشاري.

-تأكيد مصري بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وسياسات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

- رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.

- مطالبة العدل الدولية بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به.

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