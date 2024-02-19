الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض الممارسات الإسرائيلية بالأراضى الفلسطينية

جيش الاحتلال الصهيونى
جيش الاحتلال الصهيونى

أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، عن أن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

-يمنح النظام الإسرائيلي الامتيازات لـ 700 ألف يهودي يعيشون في 300 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

-أجبر النظام الإسرائيلي أكثر من 3 ملايين فلسطيني على العيش في نفس المساحة التي يعيش فيها 700 ألف مستوطن إسرائيلي مع فصلهم بجدران ونقاط تفتيش.

-هناك مليونان آخران من الفلسطينيين يعيشون في قطاع غزة، والتي توصف بالسجن المفتوح، إضافة لتفاقم سوء الأوضاع عقب 7 أكتوبر الماضي.

-النظام السياسي الإسرائيلي يتبنى عن قصد الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون الأخرى.


 -هيمنة اليهود الإسرائيليين على إسرائيل وفلسطين أصبحت أكثر توطيدًا عندما أصدر الكينست قانون الدولة القومية 2018 معلنًا إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.
 

-حصر هذا النظام الفلسطينيين بتقييد حقهم في التصويت أو الانتقال إلى إسرائيل، وفصل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

-تهديد المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من السكان الفلسطينيين في إسرائيل، وتركهم يعيشون في المناطق الفقيرة.

الممارسات الإسرائيلية رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان لمحكمة العدل الدولية الارض الفلسطينية إسرائيل

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