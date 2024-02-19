الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يتفقد معرض "إيجبس 2024".. ويستمع للشرح حول إنجازات البترول

جريدة الدستور

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جولة تفقدية  لمعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. 

واستمع السيسي، إلى شرح حول إدارة كفاءة الطاقة وإنجاز قطاع البترول في توفير الطاقة، وكيفية استخدام الطاقة. 

وشهد الرئيس السيسي، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير، تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

الرئيس عبد الفتاح السيسي ايجبس 2024 بم كفاءة الطاقة و إنجاز قطاع البترول

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