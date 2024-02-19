الرئيس السيسى يتفقد معرض "إيجبس 2024".. ويستمع للشرح حول إنجازات البترول

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جولة تفقدية لمعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

واستمع السيسي، إلى شرح حول إدارة كفاءة الطاقة وإنجاز قطاع البترول في توفير الطاقة، وكيفية استخدام الطاقة.

وشهد الرئيس السيسي، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير، تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).