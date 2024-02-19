الأربعاء 21 فبراير 2024
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ضياء حلمى: أمريكا تسعى لإعاقة التقدم الصينى

الدكتور ضياء حلمي
الدكتور ضياء حلمي

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، إن تحذير أمريكا للصين من محاولة إغراق الأسواق العالمية بالبضائع، هي محاولة لإعاقة التقدم الصيني، وذلك نتيجة أن الصين دولة تصديرية في المقام الأول، والمصانع لديها لا تتوقف حتي في حالة تأخر الطلب العليها أو ضعف الطلب الأوروبي على المنتجات الصينية.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الصين أصبحت رقما في إنتاج وتصنيع السيارات، ورقما واحدا في تصدير السيارات للعالم وأصبحت اليابان في المركز الثاني بعد أن كانت تتربع علي عرش إنتاج السيارات.
 

الصين دولة تصديرية في المقام الأول

وأضاف أن الصين تقدمت تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا السنوات القليلة الماضية، ونتيجة هذا التقدم أصبحت السياسة الصينية تتبع أسلوب الهجوم التجاري على الحملات التي تشنها أمريكا بين الحين والآخر، وبهذا تغيرت السياسة الصينية من الدفاع عن ذاتها إلى الهجوم المباشر.

 

الصين دولة تصديرية في المقام الأول تصنيع السيارات السياسة الصينية أمريكا عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية

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