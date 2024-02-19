مدحت يوسف: الشركات المصرية ستساهم في مزيد من التنمية بالمشروعات البترولية بليبيا

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن معرض إيجبس يتميز بقدرة عالية على جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في كافة مجالات البترول والطاقة، بالإضافة إلى أنه ساهم خلال السنوات الماضية في إبرام العديد من المشروعات بين الجانب المصري والشركات العربية والأجنبية في هذا المجال.

وأشار يوسف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الشركات المصرية تقوم في مثل هذه المعارض، باستعراض خبراتها وإمكاناتها، وإظهار قدرتها على تنفيذ المشروعات بدقة متناهية وفي توقيتات محددة.

معرض إيجبس يتميز بقدرة عالية على جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة



وأكد أن الشركات المصرية ستساهم بشكل كبير جدًا في تنمية المشروعات البترولية في ليبيا، إذا شهدت البلاد حالة من الاستقرار خلال الفترة القادمة.