الثلاثاء 20 فبراير 2024
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أكاديمي: دخول مصر في مرافعة أمام "العدل الدولية" خطوة مهمة لإدانة جرائم إسرائيل

الدكتور منير نسيبة،
الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، إن مشاركة مصر مع عدد كبير من الدول لمساندة الشعب الفلسطيني وتقديم الرأي الاستشاري في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية خطوة مهمة لإدانة جرائم إسرائيل، موضحًا أن هذا الرأي الاستشاري سيعلن ان الاحتلال الإسرائيلي منافي للقانون،  ويدر نظامًا من الفصل العنصري بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف منير نسيبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، موضحًا أن محكمة العدل الدولية ستذهب لمراجعة التزامات جميع دول العالم تجاه هذا الاحتلال، فإذا كان الاحتلال قانوني فيمكن الاعتراف به، ولكن المحكمة لن تستنتج أنه قانوني.

هناك ملفان للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية

وأوضح  أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، أن هناك ملفان للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، الأول ملف الإبادة الجماعية المقدم من جنوب إفريقيا، والثاني الرأي الاستشاري، موضحًا أن قرارا مصر بالدخول في مرافعة مكتوبة وشفهية في ملف الرأي الاستشاري وهو أمر هام جدًا لإدانة جرائم الاحتلال، وهذه المرافعة تشمل جميع الممارسات الإسرائيلية منذ احتلال الأراضي الفلسطينية.

الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي مصر محكمة العدل الدولية لقضية الفلسطينية الرأي الاستشاري

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