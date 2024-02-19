الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير الطاقة: معرض "إيجبس 2024" حوّل منصة للبترول إلى منصة شاملة للطاقة بجميع أنواعها

معرض إيجبس 2024
معرض إيجبس 2024

قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة، إن معرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، تحول من منصة للبترول إلى منصة شاملة للطاقة بجميع أنواعها.

وكشف نعمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن يوم غد يضمن عرض الشركات التي تعمل على استكشاف البترول والغاز الطبيعي.

يوم غد يضمن عرض الشركات التي تعمل على استكشاف البترول والغاز الطبيعي

وأوضح أستاذ الهندسة وخبير الطاقة، أن ليبيا في حال استفادتها من المؤتمر ستنتج البترول والغاز الطبيعي الصديق للبيئة، مشددًا على أن أي مستثمر، يبحث عن الدول التي بها خطط، وتفعل وتنفذ ما تتحدث عنه.

 

الدكتور سامح نعمان إيجبس 2024 للطاقة البترول والغاز الطبيعى ليبيا

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