الثلاثاء 20 فبراير 2024
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أستاذ هندسة: شركات الطاقة العالمية حريصة على الاستثمار فى مصر

الدكتور حافظ سلماوي،
الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر تحرص على جذب الاستثمارات من الشركات العالمية وبالأخص في مجال الطاقة، لافتًا إلى وجود حرص أيضًا من هذه الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، لأن مصر تمثل موقعًا متميزًا واحتياجهم للبنية الأساسية لمصر الخاصة بالبترول والغاز الطبيعي والكهرباء.

وأضاف الدكتور حافظ سلماوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك سبق خبرة في مجال الاستثمارات والتعامل معها والالتزام بالعقود، وبالتالي فإن هذه الخبرة تشجع مثل هذه الشركات على إنشاء استثمارات جديدة ودعم مشروعات الطاقة النظيفة، ونجد ذلك فى النشاط المميز للشركة البريطانية وحجم استثماراتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، والتي تتسق مع جهود الدولة المصرية لمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة. 

استثمارات جديدة في مصر تحصل إلى 1.5 مليار دولار

وأشار أستاذ هندسة الطاقة إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية "بريتيش بتروليوم" عبّر عن اعتزازه بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد أن الشركة حريصة على استمرار استثماراتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر، وأن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر تحصل إلى 1.5 مليار دولار مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تحصل إلى 5 مليارات دولار.

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