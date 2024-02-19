تعاون مصرى فرنسى فى مجال الطاقة خلال مؤتمر إيجبس 2024

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جان سينتيناك رئيس شركة أكسنس الفرنسية، ووفدها المشارك فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024.

تعاون مصري فرنسي في مجال الطاقة

وأوضح وزير البترول، أنه تم خلال الجلسة استعراض عدد من مشروعات التعاون المشترك الجارى تنفيذها، والتى تشمل توفير الرخص التكنولوجية للمشروعات الجديدة ومشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتدريب الكوادر البترولية.

قطاع البترول المصرى

وأكد جان على حرص الشركة الفرنسية على المشاركة المستمرة فى مؤتمر إيجبس؛ للتعرف على فرص استثمارية جديدة فى هذه الصناعة المهمة للتنمية والاستدامة، وهو ما يزيد من تعاونها مع قطاع البترول المصرى.

مشروعات التكرير

وأكد الملا أهمية التعاون والاستفادة من خبرات شركة أكسنس التكنولوجية، وقدرتها على توفير الرخص اللازمة لتنفيذ مشروعات التكرير ومنها مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة انوبك باسيوط، فضلا عن إسهاماتها المتميزة فى برامج تدريب الكوادر البشرية.

ويبحث مع وفد شركة IFS الكندية الحلول الرقمية

كما التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد شركة IFS الكندية المتخصصة في الحلول الرقمية لتحسين كفاءة الأداء برئاسة مارك موفات الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس أحمد مباشر مساعد رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندسة ايمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة هدي منصور مدير التحول الرقمي الذكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة SAP العالمية.

و جري خلال اللقاء مناقشة مقترح الشركة للتعاون مع قطاع البترول في تطبيق التحول الرقمي من خلال استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة عملية توزيع الوقود من المستودعات الي المحطات، وتحسين الظروف التشغيلية لعملية توزيع المنتجات البترولية بما يقلل من استهلاك الوقود في عملية التوزيع وتكاليف النقل بالشاحنات مع إمكانية ربط المنظومة المقترح تطبيقها بنظام إدارة وتخطيط الموارد الاصول ERP بهيئة البترول.