"بي بي العالمية" تعزز نشاطات البحث والاستكشاف لإنتاج البترول والغاز في مصر

واصل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة لقاءاته على هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر إيجبس ٢٠٢٤، حيث عقد جلسة مباحثات مع موراى اوتشنكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بى بى العالمية وأنيا دوتزيرناث رئيسة الشركة للغاز وخفض الكربون.

تنمية حقل ريفين

وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالى لتنمية الآبار بالإضافة إلى عمليات الحفر التى تنفذها الشركة فى اطار برنامج العمل الجارى تنفيذه حاليًا لزيادة معدلات الانتاج من الغاز، وفى هذا الصدد أوضح رئيس شركة بى بى أنه جارى حفر بئرين ضمن خطة تنمية حقل ريفين، لافتًا إلى اهتمام الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات فى مشروعاتها فى مصر، خاصة وان بى بى مشغل رئيسى فى حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط.

قطاع البترول

وأوضح الملا، أن قطاع البترول لدية شراكات كبيرة مع كافة الشركاء، وهناك تعاون معهم للتغلب على التحديات إيمانًا منهم بالفرصة الجيدة التى تتمتع بها مصر، مشيرًا إلى أن بى بى من الشركاء الاستراتيجيين مع قطاع البترول ولها نجاحات متميزة فى أنشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز.

وفي سياق متصل، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية توفير التمويل اللازم لجهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

كما أشار الملا، إلى أن هذا الإجراء يضمن انتقالًا طاقويًا سريعًا وعادلًا، ويعزز الالتزام بالتعهدات الدولية في هذا السياق، موضحًا أن مشاركة المؤسسات الدولية الرائدة مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في تقديم التمويل لدعم هذه البرامج تشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته.

كما أكد أن هذه الجهود تأتي كأولوية قصوى لضمان نمو هذه المبادرات، بما في ذلك تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة، وضمان عدم تراجعها، وخاصة في القارة الإفريقية.