الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: مصر راهنت على الغاز الطبيعى كخيار للوقود الأفضل

وزير البترول
وزير البترول

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى جلسة المؤتمر الاستراتيجى المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGPYES 2024 تحت عنوان “استجابة الصناعة - إجراءات إزالة الكربون وانتقال الطاقة”، التى أوضح خلالها أن مصر قد نمت مواردها من الغاز بالتعاون مع الشركاء سواء الاستراتيجيون أو الجدد.

التحول الطاقى والطاقة الجديدة والمتجددة

كما أكد وزير البترول، أن مصر راهنت على الغاز الطبيعي كخيار للوقود الأفضل وتوسعت فى استخدامه فى قطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات، وحققت قصص نجاح ولديها بنية تحتية قوية فى هذا المجال، وواكب ذلك توفير كوادر مدربة أصبحت ذات كفاءة وهذا مثال جيد على توفير التمويل، وما يمكن أن يحققه لقارة مثل إفريقيا.

توفير التمويل اللازم

وأشار الملا، إلى أن الكل يتحدث عن الطاقة الجديدة والمتجددة ولكن هناك مكونات لازمة لتحقيق ذلك يأتى على رأسها توفير التمويل اللازم والتزام حقيقى وتوافر للتقنيات وغيرها، وحتى يتحقق ذلك فإن العالم لا يزال فى احتياج للبترول والغاز وخطط واقعية واضحة لتوفير الطاقة وقد قدمنا خطوات مشجعة ووقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ولدينا بنية تحتية وتجارب ونأمل فى تحقيق المزيد.

الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، جلسة حوارية تحت عنوان "طاقات المستقبل"، حيث شارك في هذه الجلسة كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وديتى يول يورجنسون، مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي، وهيثم الغيص، أمين عام منظمة أوبك، وجوانجزى تشن، نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية.

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الملا: نسعى لاستقدام الكثير من الشركات العالمية للاستثمار فى قطاعى البترول والغاز

خلال الجلسة، أكد المهندس طارق الملا، أن مصر قامت بالمضي قدمًا بشكل مبكر نحو التحول الطاقي، وأنها ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية في خفض الانبعاثات، وقد انضمت إلى التزام العالمي بخفض انبعاثات الميثان.

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