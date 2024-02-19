الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الملا: نسعى لاستقدام الكثير من الشركات العالمية للاستثمار فى قطاعى البترول والغاز

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

تحدث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن صناعة الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أنه تم تغيير الاستراتيجية التي يتم العمل بها، لتكون مزيجا مناسبا مع التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف الملا، خلال كلمته في الدورة السابعة لافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، بحضور الرئيس السيسي: إننا نسعى لاستقدام الكثير من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول والغاز.

مصر تسعى لاستكمال خطتها فى مجال الطاقة

وأشار وزير البترول إلى أن "مصر تسعى لاستكمال خطتها في مجال الطاقة، ولا سيما مع التحديات، لأننا في قلب الحدث ومحاطون بتحديات خارجية إقليمية كثيرة بدأت بجائحة كورونا، ثم ارتفاع التكاليف مع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأحداث الأخيرة التي تؤثر على قدرة الدولة على استكمال المشروعات بنفس السرعة المطلوبة".

وتابع "الملا": يأتي دور القطاع الخاص والمؤسسات الدولية للدعم، وهذا لن يأتي إلا بضمانات من هذه الجهات حتى تعطى الطمأنة للاستثمار من القطاع الخاص.

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