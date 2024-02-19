الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رامى رضوان: الدولة المصرية تمضى نحو تحقيق رؤيتها فى قطاع الطاقة

الإعلامي رامي رضوان،
الإعلامي رامي رضوان،

رحب الإعلامي رامي رضوان بالرئيس عبدالفتاح السيسي والحاضرين بالدورة السابعة لافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، ونوه إلى أن الدولة المصرية تمضي نحو تحقيق رؤيتها في قطاع الطاقة، بكل ما يؤهلها من عناصر بشرية متميزة ورؤى مستقبلية علمية واثقة، وبنية تحتية شيدت في توقيتات قياسية.

وقال "رضوان" إن المؤتمر أصبح محفلًا هامًا يضم نخبة من الوزراء وكبار المسئولين وصانعي القرار المعنيين بشئون الطاقة على مستوى العالم بأسره.

التحول الطاقي وتأمين إمداداته شعار الدورة الحالية

وأضاف أن التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض الانبعاثات هو شعار الدورة الحالية من المؤتمر الذي يتمتع هذا العام بطابع خاص، حيث يعقد لأول مرة تحت مسماه الجديد "مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة"، ليصبح منصة أكثر شمولًا تتبنى كل الموضوعات الخاصة بصناعة الطاقة.

تسليط الضوء على قضايا خفض الانبعاثات وصناعة الهيدروجين

وأوضح أنه سيتم تسليط الضوء على قضايا التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وصناعة الهيدروجين، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن مصر بها نجاحات وخطوات ثابتة ومتتالية يسير نحوها هذا القطاع تحت قيادة الرئيس السيسي.

 

الطاقة قطاع الطاقة الدولة المصرية تحقيق رؤيتها تحقيق رؤيتها في قطاع الطاقة رامي رضوان الاعلامي رامي رضوان

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا قصيرًا حول أهمية قطاع الطاقة وعملية التحول الطاقى

الرئيس السيسى يعزى عاهل الأردن وولى عهده فى وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

"القاهرة الإخبارية" توضح تفاصيل مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن الدولي

"مسرح انتصار أكتوبر.. اليوبيل الذهبي" لـ الدكتور سيد علي يرصد انتصارات أكتوبر

أبرز الأهداف فى التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والاحتلال

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: يجب إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات "العدل الدولية"

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال حوَّل مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية

وزير خارجية الصين: نعمل دون كلل لدفع إجراء محادثات السلام بخصوص أوكرانيا

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

إصابة 30 طالبًا فى حادث سقوط مدرج مسرح السيرك بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية - البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية