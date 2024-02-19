رامى رضوان: الدولة المصرية تمضى نحو تحقيق رؤيتها فى قطاع الطاقة

رحب الإعلامي رامي رضوان بالرئيس عبدالفتاح السيسي والحاضرين بالدورة السابعة لافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، ونوه إلى أن الدولة المصرية تمضي نحو تحقيق رؤيتها في قطاع الطاقة، بكل ما يؤهلها من عناصر بشرية متميزة ورؤى مستقبلية علمية واثقة، وبنية تحتية شيدت في توقيتات قياسية.

وقال "رضوان" إن المؤتمر أصبح محفلًا هامًا يضم نخبة من الوزراء وكبار المسئولين وصانعي القرار المعنيين بشئون الطاقة على مستوى العالم بأسره.

التحول الطاقي وتأمين إمداداته شعار الدورة الحالية

وأضاف أن التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض الانبعاثات هو شعار الدورة الحالية من المؤتمر الذي يتمتع هذا العام بطابع خاص، حيث يعقد لأول مرة تحت مسماه الجديد "مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة"، ليصبح منصة أكثر شمولًا تتبنى كل الموضوعات الخاصة بصناعة الطاقة.

تسليط الضوء على قضايا خفض الانبعاثات وصناعة الهيدروجين

وأوضح أنه سيتم تسليط الضوء على قضايا التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وصناعة الهيدروجين، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن مصر بها نجاحات وخطوات ثابتة ومتتالية يسير نحوها هذا القطاع تحت قيادة الرئيس السيسي.