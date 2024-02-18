الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسرح

"مسرح انتصار أكتوبر.. اليوبيل الذهبي" لـ الدكتور سيد علي يرصد انتصارات أكتوبر

الدكتور سيد علي
الدكتور سيد علي

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدارًا جديدًا بعنوان "مسرح انتصار أكتوبر.. اليوبيل الذهبي" وهو آخر ما كتبه الدكتور سيد علي إسماعيل، أستاذ الأدب المسرحي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان.

هذا الكتاب هو أول إصدار في مشروع الدولة ووزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب وعنوانه (حكايات النصر)، وفيه سيتم نشر سلسلة كتب حول انتصارات أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي.

حرب أكتوبر بدأت مسرحيًا يوم العاشر من أكتوبر 1973

ومن موضوعات المثيرة التي تناولها الدكتور سيد في كتابه هذا: أن حرب أكتوبر بدأت مسرحيًا يوم العاشر من أكتوبر 1973 وكان الموقف مختلفًا بين مسرح الدولة ومسرح القطاع الخاص، أما أول عرض مسرحي عن حرب أكتوبر فكان مسرحية (هنا القاهرة)، أما عرض (مدد مدد شدي حيلك يا بلد) فله قصة مثيرة في الكتاب، وعرض (حدث في أكتوبر) هو أول عرض مسرحي درامي عن الحرب، وسيتعرف قارئ الكتاب على قصة عنوان (إلى ابني المقاتل) الذي كان يتكرر كل يوم في جريدة الجمهورية أيام المعركة، أما أوزوريس صاحب (مسرح الطلقة) فهو مبدع مصري يعيش بيننا، والمقاتل المصري (محمد سالم) كتب مسرحية من داخل المعركة عاش أحداثها وربما كان هو بطلها. 

مسرحية (رسول من قرية تميرة) لمحمود دياب

ومن مفاجآت الكتاب أن مسرحية (رسول من قرية تميرة) لمحمود دياب كانت ستعرض عام 1974 ولكن الرقابة رفضتها، وجاء على غلاف الكتاب الخلفي الآتي: "في هذا الكتاب سنجد تاريخًا وتوثيقًا لكل صغيرة وكبيرة عن الحركة المسرحية المصرية المصاحبة لانتصارات أكتوبر في عامها الأول، وفيه سنقرأ أدق التفاصيل عن مسارح لم نسمع بها، وأسماء مسرحيات لا نعلم حقيقتها، ونصوص مسرحية لم نتخيل وجودها ومفاجآت كثيرة سنقرأها عن مسرح انتصار أكتوبر في يوبيله الذهبي.

مسرح انتصار أكتوبر اليوبيل الذهبي الدكتور سيد علي انتصارات أكتوبر • الهيئة المصرية العامة للكتاب

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