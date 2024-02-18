الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المرضى واقتادتهم إلى جهة غير معلومة

قالت الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المرضى بمجمع ناصر الطبي ووضعتهم في شاحنات واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوهت الصحة الفلسطينية، عن استمرار انقطاع الكهرباء عن مجمع ناصر الطبي منذ ثلاثة أيام مما أدى إلى توقف الأكسجين عن المرضى، مشيرة إلى أن توقف الأكسجين بمجمع ناصر أدى إلى استشهاد 7 مرضى حتى اللحظة، معقبة: "نخشى استشهاد عشرات الحالات الخطيرة".

مجمع ناصر يشهد انقطاع المياه بالكامل

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن مجمع ناصر يشهد انقطاع المياه بالكامل بسبب توقف المولدات الكهربائية لليوم الثالث، ومياه الصرف تغمر أقسام الطوارئ في مبنى الجراحة.