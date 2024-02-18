الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الفلسطينية تطالب الدول الرافضة لوقف إطلاق النار بغزة مراجعة موقفها

غزة
غزة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول الرافضة لوقف إطلاق النار بغزة، بمراجعة موقفها في ظل فشلها في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأدانت الخارجية الفلسطينية، بشدة إمعان جيش الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتعطيل أية إمكانية لتوزيعها.

الاحتلال يواصل عدوانه المُكثّف وغير المسبوق للشهر الخامس

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

غزة وقف إطلاق النار بغزة الخارجية الفلسطينية مراجعة موقفها وقف إطلاق النار وزارة الخارجية الفلسطينية

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: أضرار مادية كبيرة جراء استهداف دبابات الاحتلال مستشفى الأمل

مساعد وزير السياحة: اليخوت أحد مصادر الدخل لأى دولة لها سواحل

أكاديمي: قرار إتاحة المواد التعليمية والتدريبية إلكترونيا يعزز رقمنة التعليم

الأرصاد: البلاد ستشهد تحسنًا كبيرًا فى الأحوال الجوية اليوم (فيديو)

يصل مداها لـ28 كيلومترًا.. معلومات عن قذائف الهجوم المباشر (فيديوجراف)

83 شهيدًا و125 مصابًا فى 9 مجازر لجيش الاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

حماس: إسرائيل مسئولة عن عدم إحراز تقدم فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

أبوالغيط: قطاع غزة لا يزال يشهد حربًا همجية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

"عودة الملك".. صحف بريطانيا تعلق على تألق محمد صلاح أمام برينتفورد

تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات