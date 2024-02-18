الخارجية الفلسطينية تطالب الدول الرافضة لوقف إطلاق النار بغزة مراجعة موقفها

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول الرافضة لوقف إطلاق النار بغزة، بمراجعة موقفها في ظل فشلها في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأدانت الخارجية الفلسطينية، بشدة إمعان جيش الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتعطيل أية إمكانية لتوزيعها.

الاحتلال يواصل عدوانه المُكثّف وغير المسبوق للشهر الخامس

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.