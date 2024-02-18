مساعد وزير السياحة: اليخوت أحد مصادر الدخل لأى دولة لها سواحل

قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار والمشرف على ملف سياحة اليخوت، إن سياحة اليخوت إحدى مصادر الدخل السياحي لأي دولة لها سواحل.

وأضاف شريف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن وزارة النقل بدأت خطة ممنهجة للتعامل مع هذا الأمر، وهي مختصة باستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بشكل عام، لأن معظم المشكلات الموجودة مرتبطة بالنقل بصفة عامة والموانئ خاصة والإجراءات التي تقابلها اليخوت في الدخول والخروج من الموانئ، فبدأت الوزارة بالتعامل مع هذه المشكلات، وأنشأت نافذة موحدة للتعامل مع اليخوت بعد أن كان اليخت يتعامل مع 16 جهة بشكل منفصل.

وضع استراتيجية للترويج

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار أنه بعد التعامل مع هذه التحديات بدأنا في الوزارة وضع استراتيجية للترويج، وأصبحنا ننظم عددًا من اللقاءات لعدد من المتخصصين في سياحة اليخوت الفائقة على مستوى العالم، وحاليًا ننظم الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت.

وتابع: لدينا 12 فردًا متخصصًا في هذا النوع من السياحة ما بين كباتن يخوت وشركات تأجير، حيث إن 80% من نشاط اليخوت الفائقة يتم من خلال شركات التأجير، ونحرص على أن تكون لدينا منافسة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى.