الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك حققا مع مدير مجمع ناصر فى خان يونس

الشاباك
الشاباك

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك حققا مع مدير مجمع ناصر في خان يونس، ولم يقررا اعتقاله بعد، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28985 شهيدًا و68883 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وارتكب جيش الاحتلال 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدًا و205 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

خان يونس مجمع ناصر شعبة الاستخبارات العسكرية الشاباك مدير مجمع ناصر مدير مجمع ناصر في خان يونس

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال قصف بالمدفعية أهدافًا فى علما الشعب والظاهرة جنوبى لبنان

الخارجية الفلسطينية تطالب الدول الرافضة لوقف إطلاق النار بغزة مراجعة موقفها

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات فى غزة

شهيدان جراء قصف الاحتلال محيط مدرسة للنازحين بالقرارة شمالى خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطينى: أضرار مادية كبيرة جراء استهداف دبابات الاحتلال مستشفى الأمل

مساعد وزير السياحة: اليخوت أحد مصادر الدخل لأى دولة لها سواحل

أكاديمي: قرار إتاحة المواد التعليمية والتدريبية إلكترونيا يعزز رقمنة التعليم

الأرصاد: البلاد ستشهد تحسنًا كبيرًا فى الأحوال الجوية اليوم (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

تفاصيل أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان 2024

"عودة الملك".. صحف بريطانيا تعلق على تألق محمد صلاح أمام برينتفورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس