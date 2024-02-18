شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك حققا مع مدير مجمع ناصر فى خان يونس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك حققا مع مدير مجمع ناصر في خان يونس، ولم يقررا اعتقاله بعد، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28985 شهيدًا و68883 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وارتكب جيش الاحتلال 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدًا و205 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.