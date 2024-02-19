الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الملا: مصر التزمت بكل إجراءات تخفيض الانبعاثات

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إن مصر بدأت منذ سنوات الالتزام بكل التعهدات الخاصة بـCOP مرورًا بتعهدات قمة باريس، واستضافنا لقمة "كوب 27" بشرم الشيخ، والاستكمال في دبي بقمة "كوب 28".

وأضاف الملا، خلال كلمته في الدورة السابعة لافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024 بحضور الرئيس السيسي، أن مصر اختارت التحول الطاقي وكانت ملتزمة في مزيج الطاقة الأول باختيار الغاز الطبيعي، حيث إننا وصلنا إلى 60% من الطاقة في مصر يتم توليدها من خلال الغاز الطبيعي، سواء الكهرباء أو النقل والمواصلات أو الصناعات التحويلية.

مصر التزمت بكل الإجراءات الخاصة بتخفيض الانبعاثات

وأكد وزير البترول أن مصر التزمت بكل الإجراءات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، كما أن مصر كانت من أوائل الدول بالمنطقة لإطلاق سندات خضراء، لافتًا إلى أن التعهدات مع الالتزام بالتنفيذ جزء أصيل مع التحديات التي تمر بها بعض الدول فيما يخص الطهي النظيف.

وتابع: تم التحويل لاستخدام الغاز الطبيعي في الطهي النظيف لأكثر من 62 مليون مواطن، وجار أيضًا العمل على مشروع رئاسي خاص بتنمية الريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا أن الدولة لم تتأخر بتعهداتها.

سندات خضراء مصر مصر من أوائل الدول بالمنطقة الملا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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