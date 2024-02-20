خبير علاقات دولية: مصر تعمل على حشد الدعم الدولى لوقف إطلاق النار فى غـزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن القضية الفلسطينية في قلب الأجندة السياسة الخارجية المصرية، ولا تخلو من أي مقابلة للرئيس عبدالفتاح السيسي أو لقاء أو مؤتمر دولي أو استقبال لرئيس إلا وكانت القضية الفلسطينية في قلب المباحثات.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن موقف مصر الدائم والثابت في دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الشرعية بعد العدوان الرئيسي على غزة في الـ8 أكتوبر الماضي انطلقت مصر وفق رؤية شاملة تسير على مسارات مختلفة متوازية.

القضية الفلسطينية في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية

وأوضح أن مصر دولة تلتزم بالقانون الدولي وتنحاز للسلام والاستقرار، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى بيئة تعاونية وترفض دائمًا الصراع، وبالتالي هذا المنطلقات جعلت مصر دائمًا محل تقدير وثقة، حيث استطاعت أن تعيد القضية إلى مسيرها الصحيح، وتحشد المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غـزة، وتؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب أفق القوانين السياسية هو الذي يولد العنف، وبالتالي لا بد من حل جذري شامل للقضية الفلسطينية لتحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الوسط ولتحقيق بيئة تعاونية بينهم.