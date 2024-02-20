"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل عن المنتدى السعودي للإعلام بمشاركة مصرية

انطلقت فعاليات "المنتدى السعودي للإعلام" في نسخته الثالثة، اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، ويستمر لمدة يومين.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا تلفزيونيًا تحت عنوان "تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل.. انطلاق فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بمشاركة مصرية وعربية ودولية".

وكشف التقرير، أن المنتدي انطلاق في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، بمشاركة مصرية واسعة إلى جانب مشاركة ما يزيد على 2000 من إعلاميين وأكاديميين وخبراء ومتخصصين من عدة دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 80 جهة إعلامية.

وأضاف أن "المنتدى الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين افتتح أعماله برعاية وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، والذي ألقى كلمة أشار فيها إلى أن جلسات المنتدى تبحث عن إجابة حول هل الإعلام مستعد للمستقبل وتقنية الذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

جلسات المنتدى السعودي للإعلام

وتابع وتتناول جلسات المنتدى السعودي للإعلام قطاعات عدة منها الرياضة وعلاقتها بالإعلام، إلى جانب قطاع المال والإعلام والسياحة والفعاليات الكبرى، إذ يشهد المنتدى جلسة خاصة بكأس العالم 2034 وغيرها من القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعلام الإعلامية، إلى جانب بحث مستقبل الإعلام في صناعة المحتوى للأجيال وقراءة في تشكلات الحضارة الجديدة وشكل الإعلام القادم.