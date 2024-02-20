أستاذ التمويل والاستثمار: الحكومة المصرية تعمل على تنويع الأسواق وتسعى لإيجاد بدائل

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الصادرات المصرية تشهد تطورًا كبيرًا في الأسواق العربية، حيث تستحوذ على "ثلث" صادرات مصر، رغم الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترات الأخيرة والتي أفقدتنا عدة أسواق.

وأضاف هشام إبراهيم خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية والحكومة دائمًا يبحثون عن البدائل وتنوع الأسواق، حيث يعطي مرونة في التعامل، لذلك التركيز على الأسواق العربية والإفريقية، وستكون به زيادة كبيرة الفترة القادمة، لأنهم يحتاجون إلي سلع كثيرة عن الاتحاد الأوروبي.

وتابع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن ارتفاع الصادرات المصرية السلعية سببها استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة لارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، والاستفادة من كل الفرص التصديرية المتاحة، وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.

زيادة كبيرة فى صادرات مصر للدول العربية.. 12 مليار دولار خلال 11 شهرًا

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية للدول العربية إلى حدود 12.030 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023، مقابل 11.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 810.2 مليون دولار، لتستحوذ بذلك الأسواق العربية على أكثر من ثلث الصادرات المصرية لدول العالم بنسبة 31.3%.