الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى فلسطينى: القارة الإفريقية تشكل كتلة تصويتية فى الأمم المتحدة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر تقدم كل ما يمكنها وما تستطيع من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الجمعية الأيفوارية سيكون في صالح القضية.

وأضاف عبدالمهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القارة الإفريقية تشكل كتلة تصويتية كبيرة في الأمم المتحدة، ومن أهم الروافد القارات التي يتأخذها لصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر دولة رائدة في إفريقيا.

مصر يمكنها أن تشكل رؤية حقيقية لدول القارة الإفريقية لدعم القضية الفلسطينية

وأوضح  المحلل السياسي الفلسطيني أن مصر يمكنها أن تشكل رؤية حقيقية لدول القارة الإفريقية لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ادعت كذبًا على مصر أنها قامت بإغلاق معبر رفح، وأنها هي المسئولة عن عدم إرسال المساعدات، وهو أمر خاطئ لأن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي كان هناك حرص على إرسال المساعدات.

المحلل السياسي الفلسطيني لقضية الفلسطينية مصطفى مدبولى القضية الفلسطينية مصر محكمة

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