ممثلة كولومبيا: إسرائيل لابد أن تدفع التعويضات عن الأضرار التي سببتها في الأراضي الفلسطينية

قالت ممثلة كولومبيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تخالف القانون الدولي، ولابد من إلزامها بوقف الانتهاكات وإرجع الوضع كما يريد القانون الدولي وملتزمة بوضع حد للتعدي على الأراضي الفلسطينة وتنفيذ بشكلا عاجل وفوري ومنع تكرار الانتهاكات.

وأضافت ممثلة كولومبيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الاربعاء، أن إسرائيل لابد أن تدفع التعويضات عن الأضرار التي سببتها للأراضي الفلسطينية، والضرر التي وقعته من الناحية المادية والمعنوية، حيث أن إسرائيل قامت بعملية تدمير شامل علي قطاع غزة دون استثناء أي جزء منه، مضيفه أن سكان قطاع غزة محرومون من الماء والدواء والغذاء.

محكمة العدل الدولية

وتابعت ممثلة كولومبيا، أن الدول مسئولة عن اعترافها بعدم شرعية ما تقوم به إسرائيل، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، ويجب على الأمم المتحدة النظر في انتهاكات إسرائيل في كل الأراضي الفلسطينية وليس في غزة فقط.

وأكدت ممثلة كولومبيا، على من المهم الآن هو ضمان وأمن وسلامة ووجود الشعب الفسطيني وإيقاف حالة التمييز العنصري ضده.