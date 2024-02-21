كاتب صحفى: "المتحدة" تقدم قائمة متنوعة من المسلسلات فى رمضان تناسب كل الأذواق

قال مصطفى أمير، كاتب صحفي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم قائمة متنوعة من المسلسلات التي تناسب جميع الأذواق، خلال موسم دراما رمضان 2024.

تنوع كبير في الأعمال الدرامية للشركة المتحدة خلال شهر رمضان

وأضاف أمير، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن "المتحدة" حرصت على تقديم تنوع كبير في مسلسلاتها هذا العام، حيث تشمل قائمة المسلسلات الكوميديا والأكشن والدراما وأعمال تناسب الأطفال، بالإضافة إلى وجود ثنائيات رومانسية في أعمالها.

وأوضح الكاتب الصحفي أن المتحدة تقدم ثنائيات رومانسية مميزة هذا العام، مثل خالد النبوي وحلا شيحة في مسلسل "إمبراطورية ميم"، ونور النبوي ومايان السيد في نفس المسلسل، وريهام حجاج وعصام السقا في مسلسل "صدفة"، وحسن الرداد وناهد السباعي في "محارب"، وأحمد العوضي ودينا فؤاد في "حق عرب"، وأمير كرارة وميرنا جميل في "بيت الرفاعي".

"المتحدة" تقدم مسلسلات تناسب جميع أفراد الأسرة

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن المتحدة تقدم مسلسلات تناسب جميع أفراد الأسرة، من الكبار إلى الصغار، مما يتيح للجميع فرصة الاستمتاع بالدراما الرمضانية.