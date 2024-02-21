خبير اقتصادى: الدولة تعمل على الحفاظ على مكاسب الثورة الإصلاحية

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على ما تحقق من مكاسب للثورة الإصلاحية خلال الفترة الماضية، سواء في البنية التحتية أو إقامة مشروعات قومية أو تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في التحول الإيجابي من قبل الحكومة المصرية للتعامل مع بنود الإنفاق والإيراد، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لإتاحة التمويل للمشروعات الاستثمارية لقطاع الخاص.

خبير اقتصادى يتحدث عن أبرز الخطوط العريضة لخطة التنمية 2024

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكًا أساسيًا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هناك خطوطا عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.