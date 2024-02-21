الأربعاء 21 فبراير 2024
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ممثلة مصر: لا يمكن تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط بدون تحقيق العدالة للفلسطينيين

الدكتورة ياسمين موسى
الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية

قالت ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل  مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل كدولة محتلة يجب أن تدفع التعويضات اللازمة لكل من تضرروا من احتلالها في الأراضي الفلسطينية. 

دول العالم مسئولة عن عدم دعم الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال

وأضافت مستشارة وزير الخارجية، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، أن دول العالم مسئولة عن عدم دعم الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال والهادف إلى تمديد المستوطنات وعملية الضم، والدول مسئولة أيضًا عن توقف المساعدات عن الدولة الفلسطينية مما يؤدي إلى تمديد الاحتلال ولا يمكن تحقيق الأمان والاستقرار في الشرق الأوسط بدون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. 

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