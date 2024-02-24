السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إكسترا نيوز تبرز السياحة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة (فيديو جراف)

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

نجحت مدينة رأس الحكمة في استقطاب كبرى الشركات المحلية والعربية لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة بها، نظرًا لما تتميز به المدينة من مقومات فريدة، أبرزها واحدة من أكثر الواجهات المائية شهرة في ساحل البحر المتوسط والتي ستحاكي في تصميمها المدن ذات الوجهات المانية.

ومدينة رأس الحكمة تقع على الساحل الشمالي وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 96 كم.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهمية السياحة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة:

_من أكثر الوجهات المائية شهيرة في ساحل البحر المتوسط.

_تمتد من ضبعة بالكيلو 170 حتى الكليو 220 بمطروح.

_جزء هام من استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي. 

صفقة رأس الحكمة

_ستشهد إقامة فنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية. 

_ من المقرر أن تشهد مشروعات ترفيهية عملاقة.

_ستحتوى على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية. 

_تخطط الحكومة لإنشاء وتطوير مطار دولي جنوب المنطقة. 

_ستجذب ما لايقل عن 8 ملايين سائح إضافي لمصر. 

رأس الحكمة السياحة صفقة رأس الحكمة مشروع مشروعات ترفيهية

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