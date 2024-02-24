هشام عبدالعزيز: مشروع تنمية رأس الحكمة تتويج لجهود الدولة خلال الفترة الماضية

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن صفقة مشروع تنمية رأس الحكمة تعتبر افتتاحا للعصر الجديد والجهورية الجديدة، لانطلاقة كبرى للاقتصادي المصري، وهذا ثمار مجهود الدولة خلال الـ 10 سنوات السابقة.

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكستر انيوز"، أن الصفقات الاستثمارية الكبرى، حيث أن حجم صفقة رأس الحكمة ضخمة، حيث يصل حجم استثماراتها إلى 150 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن البيئة المصرية جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن هذه الصفقة تساعد في حل أزمة الاقتصاد.

صفقة مشروع تنمية رأس الحكمة

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن تلك المشروعات تمثل استقرار للدولة، وقوة للسياسات النقدية، وخطوة كبيرة للغاية نحن التقدم، ويدل على الجهة التي سيتجه لها اقتصاد مصر، وهو أمر كنا نبحث عنه ونسعى إليه منذ فترات طويلة".

وتابع أن مشروع رأس الحكمة يساعد على تنشيط السياحة في مصر، فضلًا على أنه سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، كما أنه بمثابة واجهة حضارية لمصر، معتبرا أن شواطىء رأس الحكمة ستكون أفضل من شواطىء أوروبية، واصفا الصفقة الكبرى بـ الرئة الجديدة لمصر، حيث دخلت مصر عهد اقتصادي جديد.