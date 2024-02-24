أستاذ تخطيط عمراني: الفرص الاستثمارية برأس الحكمة واعدة ونقطة بداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن مدينة رأس الحكمة كانت ضمن خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن المدينة صُمِّمَت لاستيعاب عدد كبير من السكان نحو 300 ألف نسمة، وتستقبل سنويًا 3 ملايين نسمة.

وأضاف حساسين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الفرص الاستثمارية لهذه المدينة كبيرة للغاية، حيث أنها تعتبر مدينة واعدة وتمثل نقطة بداية في تنفيذ خطة تنمية الساحل الشمالي بالكامل.

مدينة رأس الحكمة

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إلى أن مدينة رأس الحكمة يوجد بها أنشطة تجارية وسياحية ترفيهية مختلفة، والمعتمدة على وجود أجمل شواطئ العالم في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ظهير اقتصادي أخضر بجانب السياحة التراثية.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أن مشروع رأس الحكمة هو نقطة بداية لتطوير الساحل الشمالي الغربي الذي يصل إلى 600 كم.