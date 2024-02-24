خبير سياحي: مشروع تطوير رأس الحكمة طفرة تنموية على خريطة السياحة

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، يعتبر طفرة تنموية على خريطة السياحة العالمية؛ لأن دراسة المشروع توضح أنه بإنشاء مطار دولي في جنوب المدينة بالإضافة إلى إقامة 2 ميناء لدعم وتعزيز سياحة اليخوت، يزيد من الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطيران الذي يملك أسطولًا كبيرًا، مما يؤدي إلى حل جزء كبير في مشكلة مصر التي تخص الطيران والنقل البحري.

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن استخدام أسطول دولة الإمارات سيساعد على النقل من أوروبا إلى بحر السياحي المصري بصفة عامة سواء كان رأس الحكمة أو غير ذلك، بالإضافة إلى النقل إلى إفريقيا.

مشروع منطقة رأس الحكمة

وأكد ضرورة استخدام الميزة النسبية في النقل بين أوروبا وإفريقيا وبين أوروبا والشرق الأقصي بالإضافة إلى السوق الأمريكية مما يعني أنها ستكون نقطة وسط في النقل بين محطات دول العالم.

وأشار فاروق، إلى أن هتمام الدولة المصرية بالبنية التحتية على مدار الـ10 أعوام الماضية ساعد بشكل كبير للغاية على هذا الاتفاق بين مصر والإمارات، حيث أن كثرة الموانئ في هذه المدينة أدت إلى حركة مرور عالية إلى السخنة، مما يؤثر على استثمارات الفنادق والسياحة في العاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة.