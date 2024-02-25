الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتبة صحفية: "المتحدة" تراهن على البطولة النسائية فى دراما رمضان (فيديو)

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

قالت الكاتبة الصحفية حنان أبوالضياء إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أتاحت المساحة للبطولات النسائية في أعمالها الدرامية، كان أبرزها مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة  منى زكي، مشيرًة إلى أهمية المسلسل النابعة من مناقشة قضية مهمة.

وأضافت حنان أبوالضياء، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن المتحدة أنتجت أيضًا مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبي، وكان يناقش أيضًا قضية مهمة، وكذلك مسلسل "فاتن أمل حرب"، وكان يناقش أيضًا قضية مهمة، حتى المسلسل الكوميدي "جت سليمة" للفنانة دنيا سمير غانم.

 

مسلسلات رمضان 2024

وأوضحت الكاتبة الصحفية أن هذا العام هناك أكثر من مسلسل، وكلها أعمال متنوعة وليست قضية واحدة، فمثلًا الفنانة نيللي كريم تقدم دورا كوميديا، وتقوم بدور فتاة تسمى فراولة محترفة قراءة الفنجان، وهذه الشخصية نتيجة لقراءة الفنجان يحدث لها تطور كبير، وتصبح سيدة مجتمع.


 

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مسلسلات رمضان 2024 كاتبة صحفية المتحدة البطولة النسائية دراما رمضان إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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