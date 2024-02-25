مسلسلات رمضان 2024| مصطفى شعبان ينتهي من تصوير 60% من مشاهده بمسلسل "المعلم"

يواصل النجم مصطفى شعبان وأبطال مسلسل “المعلم” تصوير مشاهده تحت قيادة المخرج مرقص عادل في عدد متفرق من الأماكن.

وأوشك النجم مصطفى شعبان على الانتهاء من تصوير العمل حيث انتهى من تصوير ما يقرب من 60% من مشاهد المسلسل.

ويسعى مصطفى شعبان وأبطال مسلسل المعلم للانتهاء من تصويره بالكامل بحلول الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل 2024 على أقل تقدير ووفقا للخطة الزمنية الموضوعة من الشركة المنتجة للمسلسل للانتهاء من تصوير العمل.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.