السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تبرز مستهدفات تطوير منطقة رأس الحكمة (فيديو)

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

يُعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة أحد مستهدفات مصر للتنمية العمرانية لتنمية قطاع الساحل الشمالي الغربي والذي يضم: العلمين، رأس الحكمة، وسيدي براني وبرقوق، كما يعد أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة للاقتصاد المصري. 

وتأتي تنمية منطقة رأس الحكمة على رأس المشروعات في الساحل الشمالى كجزء من خطة الدولة المصرية 2052، لجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية ومنطقة جذب لتوطين 5 ملايين نسمة.

تطوير منطقة رأس الحكمة

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مستهدفات مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، على النحو التالي: 

- يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد ويحسن صورته على المستوى الدولي. 

- يستهدف إنشاء منطق ذكية متكاملة على ساحل البحر المتوسط. 

- يُقام المشروع على مساحة 40 ألفًا و600 فدان. 

- يشمل أحياءً سكنية وترفهية وخدمية وإنشاء مطار دولي. 

- يستقطب 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر. 

- يجذب 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

- تحصل مصر بموجب المشروع على 35% من الأرباح.

منطقة رأس الحكمة قطاع الساحل الشمالي مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة استثمارات أجنبية

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