"صحة الشيوخ": مشروع رأس الحكمة إنجاز تاريخي للجمهورية الجديدة

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة يُعد البداية الحقيقة للجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الشراكة المصرية الإماراتية أثمرت عن إطلاق مشروع مدينة رأس الحكمة، أضخم مشروع استثماري مباشر.

وقال خضير، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا المشروع يمثل خطوة إيجابية للتصدي للأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرًا تأثرًا بالأحداث العالمية.

انفراجة كبيرة للاقتصاد المصري

وأوضح وكيل صحة الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة يمثل انفراجة كبيرة للاقتصاد المصري، حيث تصل عوائده إلى 35 مليار دولار، بما يدعم الخزانة المصرية بالعملة الصعبة والنقد الأجنبي، بجانب أنه يفتح السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، والقضاء على البطالة.

واختتم خضير، بأن مشروع رأس الحكمة يأتي ضمن خطة التنمية العمرانية واستراتيجية مصر نحو التنمية المستدامة 2052، لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف وتعزيز العملة الوطنية.