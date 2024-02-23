الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "زراعة الشيوخ": صفقة مشروع رأس الحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

ثمن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، مشيرا إلي أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتأتى في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حاليًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة.

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وقال “الجبلي” في تصريحات له، إن تلك الخطوة تؤكد الثقة في قوة الاقتصاد المصرى، وقدرته علي مواجهة التحديات، مؤكدًا أنها خطوة من شأنها تخفيف الضغوط والأعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة، لنتمكن من استكمال مسيرة البناء خلال الفترة المقبلة.

مئات الآلاف من فرص العمل

وأوضح "الجبلي" أن أى استثمارات جديدة سينتج عنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد، من خلال اشتراك مختلف القطاعات في أى استثمارات جديدة، مستشهدا بالاستثمارات في قطاع الزراعة حيث يقوم عليها استثمارات في الصناعة والتجارة والنقل.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، للتوسع في مثل تلك الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، مؤكدا أن العملة الأجنبية هى التحدى الأكبر أمام الاقتصاد، والذى بتطلب التوسع في الإنتاج المحلي وجذب استثمارات ما يؤدى لتقليل الواردات وزيادة حجم التصدير.

الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى،  تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

بمجلس الشيوخ مجلس الوزراء مدينة رأس الحكمة العملة الصعبة الصناعة

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